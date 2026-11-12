Экономист рассказал, как выбрать финансовый инструмент для накопления денег Экономист: выбор наилучшего способа хранения накоплений зависит от цели

Москва12 ноя Вести.Банковские депозиты подходят для хранения личных сбережений, которые могут потребоваться в любой момент, а приобретение недвижимости можно рассмотреть как способ формирования долгосрочного накопления. Об этом сообщил РИА Новости экономист, основатель ООО "Капитал" Рамиль Хакимзянов.

По его словам, выбор наилучшего способа хранения накоплений зависит от финансовой цели, суммы и от срока, когда деньги могут понадобиться.

Если деньги нужны как финансовая подушка безопасности — например, на случай потери работы или непредвиденных расходов, — лучше держать их на банковском депозите в рублях. Здесь важнее сохранить доступ к деньгам, чем получить максимальную доходность отметил экономист

При долгосрочном накоплении (горизонт более 10 лет) можно рассмотреть покупку ценных бумаг, добавил эксперт. По его мнению, нужно постепенно формировать инвестиционный портфель: распределять вложения между разными инструментами – акциями, облигациями и другими активами. Такой подход позволит снизить риски и устранить резкие перепады доходности портфеля.

Если накоплений достаточно для крупной покупки, то можно задуматься об инвестициях в недвижимость или земельный участок, считает Хакимзянов. В долгосрочной перспективе стоимость квартиры обычно растет, что помогает защитить накопления от инфляции.