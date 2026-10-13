Эксперт: при выборе жилья на пенсии нужно обращать внимание на климат и условия

Россиянам объяснили, как нужно выбирать жилье для покупки на пенсии Эксперт: при выборе жилья на пенсии нужно обращать внимание на климат и условия

Москва13 окт Вести.При покупке жилья для жизни на пенсии необходимо учитывать климатические факторы, а также доступность инфраструктуры. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил бизнес-консультант Эмиль Халимов.

По словам эксперта, наиболее подходящими вариантами для пенсионеров являются города с численностью населения от 100 тысяч человек.

Где жить на пенсии? Лучше выбирать город с населением от 100 тыс. человек, где есть поликлиника, аптеки и можно быстро добраться до родственников. Перед покупкой стоит снять жилье в выбранном месте хотя бы на месяц, а лучше приехать в разные сезоны. Так климат и инфраструктура проверяются до крупной траты. Выбор места для жизни после выхода на пенсию стоит считать крупной сделкой. В ней сходятся цена квадратного метра, расходы на отопление и лечение, климат и расстояние до детей сказал Халимов

Он отметил также, что необязательно выбирать жилье именно у теплого моря, такой климат может подойти не каждому.

Теплое побережье подходит далеко не каждому. Влажная летняя жара Черноморского побережья Кавказа дает нагрузку на сердце и сосуды, поэтому людям с гипертонией комфортнее в предгорьях. Кавказские Минеральные Воды предлагают сухой горный воздух, много солнечных дней и развитую санаторную базу, где реабилитация доступна рядом с домом. Тем, кто ценит четыре полноценных сезона без долгих морозов, подойдет Черноземье. Воронежская и Липецкая области дают мягкую зиму, плодородную землю для огорода и крупные областные больницы в пределах пары часов езды подчеркнул эксперт

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Шатунов предложил разработать для пенсионеров ИИ-помощника на основе отечественных нейросетей. Такой помощник, согласно инициативе депутата, не только облегчит пенсионерам жизнь, но и восполнит недостаток общения.