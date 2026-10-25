Эксперт Галюта: достойной пенсией через 20 лет может считаться около 110 тысяч

Эксперт Галюта: инфляция изменит представление о достойной пенсии Эксперт Галюта: достойной пенсией через 20 лет может считаться около 110 тысяч

Москва25 окт Вести.Пенсию важно оценивать в том числе по покупательской способности, считает кандидат экономических наук, эксперт президентской платформы "Россия - страна возможностей" Оксана Галюта. По ее словам, по этому показателю достойной пенсией через 20 лет может считаться около 110 тысяч рублей, сообщил ТАСС.

Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег, поэтому достойную пенсию важно оценивать не только в номинальных рублях, но и через возможность сохранять привычный уровень жизни. Например, при условной среднегодовой инфляции 4% для сохранения покупательной способности сегодняшних 50 тыс. рублей через 10 лет потребуется около 74 тыс. рублей, а через 20 лет - порядка 110 тыс. рублей отметила эксперт

Она также подчеркнула, что не стоит надеяться только на индексацию страховых пенсий: важно формировать дополнительные сбережения и источники дохода.