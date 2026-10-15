Москва15 окт Вести.Глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина заявила, что пенсионные накопления необходимо инвестировать максимально осторожно, поскольку речь идет о средствах будущих пенсионеров.

Она отметила, что пенсионные средства действительно могут рассматриваться как один из источников инвестиций.

Нужно очень аккуратно, очень выверенно [инвестировать], потому что это будущие средства наших пенсионеров заявила она, выступая на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия"

Ранее сообщалось, что в 2027 году средний размер срочной пенсионной выплаты за год может превысить 3,5 тыс. рублей.