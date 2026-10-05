Выяснился размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2027 году Более 3,5 тыс. руб. составит среднегодовая срочная пенсионная выплата в 2027 г.

Москва5 окт Вести.Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году может составить более 3,5 тысячи рублей, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и соцстрахования РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты составит: в 2027 году - 3 503,41 рублей говорится в документе

В 2026 году эта выплата была около 3 тысяч рублей в месяц.

Срочная пенсионная выплата - это ежемесячные выплаты, которые осуществляются в течение определенного периода. Их могут получить женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, имеющие добровольные дополнительные пенсионные накопления.