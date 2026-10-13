Депутат: ИИ-помощник облегчит пенсионерам жизнь и развлечет разговором В Госдуме предложили создать нейросетевого помощника для пожилых людей

Москва13 окт Вести.В помощь пожилым людям необходимо разработать ИИ-помощника на базе отечественных нейросетей. Он не только облегчит пенсионерам жизнь, но и восполнит недостаток общения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Шатунов.

По его мнению, такой помощник будет напоминать пожилым людям о приеме лекарств, поможет связаться с родственниками или вызвать экстренные службы. Кроме того, нейросеть может просто поддержать разговор с одиноким пенсионером или предложить ему упражнения для тренировки памяти, пояснил парламентарий ТАСС.

Предлагаю создать государственного ИИ-помощника для пожилых людей на базе отечественных разработок - GigaChat или YandexGPT сказал депутат

Он отметил, что полностью ИИ-помощник не заменит живого общения, но может сделать жизнь пожилого человека более безопасной и комфортной.

По словам депутата, реализацию данной инициативы можно начать в виде эксперимента в нескольких регионах. В рамках проекта выдавать бесплатно или на льготных условиях умные колонки и планшеты одиноким пожилым людям и инвалидам.

Ранее заведующий Лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил, что ИИ способен за месяц общения собрать подробную информацию о человеке, в том числе те данные, о которых пользователь ему не сообщал.