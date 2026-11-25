В российских регионах готовят новогоднюю поддержку пенсионерам и детям Депутат Чаплин рассказал о новогодних подарках пенсионерам в регионах РФ

Москва25 ноя Вести.В преддверии 2027 года российские регионы начали подготовку программ адресной помощи для одиноких пожилых граждан и детей льготных категорий. Об этом в интервью RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий пояснил, что формат предоставления поддержки различается. В одних случаях требуется подача заявления, в других списки формируются органами соцзащиты автоматически. Финансирование обеспечивается за счет местных бюджетов, а также привлечения благотворительных средств.

В Московской области, по словам депутата, предусмотрены сладкие наборы для детей с инвалидностью, детей из многодетных малообеспеченных семей и семей участников СВО.

С 1 по 29 декабря в Подмосковье также запланирована специальная благотворительная акция. Аналогичные меры по закупке подарков за бюджетный счет реализуются в Забайкальском крае.

Чаплин также выделил инициативы для пенсионеров, в частности, проведение акций по сбору пожертвований для исполнения желаний одиноких пожилых людей. В Тюмени, например, запущен специальный волонтерский марафон, в рамках которого добровольцы доставляют адресные подарки, ориентируясь на пожелания подопечных регионального центра долголетия.