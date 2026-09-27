В России с 2027 года упростят оформление ряда региональных пособий Правительство РФ: ряд региональных пособий будет назначать и платить Соцфонд

Москва27 сен Вести.Региональные власти с 2027 года смогут передать территориальным органам Социального фонда РФ функции назначения и выплат ряда пособий, тем самым упростив их оформление для граждан, сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ, регулирующее правила заключения подобных соглашений.

Отмечается, что Соцфонд имеет большой опыт по предоставлению выплат и льгот, некоторые из которых оформляются без заявки, другие – по принципу "одного окна".

Социальный фонд, как оператор, который обладает информацией, обладает возможностью реализовать принятые на уровне региона решения [о мерах поддержки]. Поэтому, считаю, что все только позитивно [скажется] прокомментировал данное решение глава комитета Госдумы восьмого созыва по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Постановление вступит в силу с 1 января.