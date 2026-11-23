Москва23 нояВести.Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в Донецкой Народной Республике (ДНР) на ряде направлений, в частности, это касается работы с государственными услугами. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
Он отметил, что современные технологии позволяют госслужащим упростить работу с обращениями граждан – благодаря ИИ этот процесс систематизирован.
Уже запущен [проект], называется он "Обращайся". Сейчас уже реализуется в Донецкой Народной Республике. И другие направления не менее важными являются, и тоже они упрощают, допустим, работу в МФЦ с подачей документов… Предварительно можно, отсканировав документы, сразу выявить ошибки, исправить их, не дожидаясь и не отстаивая в очередисказал Пушилин
Кроме того, искусственный интеллект позволяет жителям региона оценить свое здоровье до обращения за помощью к специалистам, для этого понадобится только мобильный телефон.
На моем сайте расположена возможность такую оценку провести с последующими рекомендациями по направлению к узкопрофильным специалистам, если это потребуетсяподчеркнул Пушилин
Еще один пример использования ИИ, как отметил глава ДНР, связан с внедрением технологии в процесс проведения совещаний. По итогам мероприятия нейросеть готовит протокол с поручениями.
То есть это те серверы, которые расположены в наших органах власти и которые позволят достаточно эффективно отрабатывать вот поручения в рамках тех или иных совещанийдобавил он
21 ноября Пушилин сообщил об утверждении стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года в ДНР. В ней определены восемь направлений во всех сферах жизнедеятельности республики в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Ранее Пушилин заявил о дефиците жилья в Донецко-Макеевской агломерации ДНР.