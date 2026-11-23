Пушилин рассказал о новых возможностях госуслуг благодаря ИИ Пушилин: ИИ помогает жителям ДНР с подачей документов в МФЦ

Москва23 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в Донецкой Народной Республике (ДНР) на ряде направлений, в частности, это касается работы с государственными услугами. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он отметил, что современные технологии позволяют госслужащим упростить работу с обращениями граждан – благодаря ИИ этот процесс систематизирован.

Уже запущен [проект], называется он "Обращайся". Сейчас уже реализуется в Донецкой Народной Республике. И другие направления не менее важными являются, и тоже они упрощают, допустим, работу в МФЦ с подачей документов… Предварительно можно, отсканировав документы, сразу выявить ошибки, исправить их, не дожидаясь и не отстаивая в очереди сказал Пушилин

Кроме того, искусственный интеллект позволяет жителям региона оценить свое здоровье до обращения за помощью к специалистам, для этого понадобится только мобильный телефон.

На моем сайте расположена возможность такую оценку провести с последующими рекомендациями по направлению к узкопрофильным специалистам, если это потребуется подчеркнул Пушилин

Еще один пример использования ИИ, как отметил глава ДНР, связан с внедрением технологии в процесс проведения совещаний. По итогам мероприятия нейросеть готовит протокол с поручениями.

То есть это те серверы, которые расположены в наших органах власти и которые позволят достаточно эффективно отрабатывать вот поручения в рамках тех или иных совещаний добавил он

21 ноября Пушилин сообщил об утверждении стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года в ДНР. В ней определены восемь направлений во всех сферах жизнедеятельности республики в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее Пушилин заявил о дефиците жилья в Донецко-Макеевской агломерации ДНР.