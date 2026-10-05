Пушилин: жители все чаще просят помочь с организацией, а не сделать все за них

Пушилин рассказал о сознательности жителей Донбасса при обращении к властям Пушилин: жители все чаще просят помочь с организацией, а не сделать все за них

Москва5 окт Вести.Жители Донецкой народной республики проявляют сознательность и все чаще просят у властей помощи в самоорганизации, а не сделать что-то вместо них. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин, рассказывая о недавнем прямом эфире с жителями республики.

По его словам, большинство вопросов касалось бытовых проблем. Так, за последний месяц власти ДНР получили 1700 обращений.

Эти обращения касаются в большинстве своем вопросов ЖКХ, систем водоснабжения, систем водоотведения, это крыши, это подготовка к ОЗП (осенне-зимнему периоду, - прим. ред), это еще точечные какие-то вопросы, связанные и с социалкой. Но что немаловажно – [это] сознательность жителей Донбасса. Она всегда была на очень высоком уровне, и вы знаете, все больше обращений в рамках чат-бота поступает по вопросам самоорганизации. То есть люди просят уже не просто все сделать вместо них, они просят помочь организоваться сообщил Пушилин

По его словам, жители республики понимают, что зима будет непростой, учитывая удары противника по объектам энергетики и не решенные до конца вопроса водоснабжения.

И люди обращаются с тем, чтобы иметь возможность поддержать и людей, и одиноких, и стариков, чтобы эта работа была более организована. Думаем, как к этому подойти, потому что, конечно же, по максимуму регион здесь будет [помогать], и муниципалитеты делают все возможное и невозможное. Но, тем не менее, вот такой отклик со стороны жителей, конечно, всегда - это такая положительная история, потому что опираться на управдомов, на старших по домам, когда это все организовано, а не когда это какая-то разрозненная информация, которая поступает, конечно же, всегда проще. Поэтому эту работу тоже будем продолжать заявил глава ДНР

Ранее Пушилин сообщил, что около 420 тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике находятся без света после ночных ударов ВСУ. По его словам, противник продолжает наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, которые не имеют никакой военной целесообразности.