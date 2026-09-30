Строитель в ДНР: в условиях боевых действий пытаемся совмещать проект и стройку Строитель в ДНР рассказал о восстановительных работах в условиях боевых действий

Москва30 сен Вести.Главная отличительная черта восстановительных работ в условиях близких боевых действий в ДНР заключается в разминировании территории и совмещении проектной и строительной отраслей. Об этом ИС "Вести" рассказал строитель Ярослав Янушковский.

По его словам, если в мирной жизни можно сначала сделать проект, пройти экспертизу и только затем строить, то в ДНР из-за сжатых сроков такой возможности нет. Он также рассказал, как восстанавливал Мариуполь.

Главная отличительная черта восстановительных работ в условиях близких боевых действий, иногда и боевых действий – это особенность разминирования территории, особенность совмещения проектной и строительной отрасли. Если, допустим, в мирной жизни мы можем себе позволить относительно не спеша сначала сделать проект, запроектировать объект, пройти экспертизу и только затем строить, то здесь, в этих условиях, у нас такой возможности нет в силу очень сжатых сроков. Мы должны людям дать объект, люди должны жить, поэтому приходится все совмещать. Начиная еще с 2014 года, я … и мои товарищи мечтали о том, что этот регион войдет в состав нашей страны и можно будет заниматься восстановлением этого исключительно ценного для нашей страны региона. Первыми объектами еще в 2022 году после окончания боевых действий в городе были, конечно, многоквартирные жилые дома, восстановление их типового контура, так называемого, то есть замена окон, ремонт системы отопления, для того чтобы у мирных жителей была возможность пережить зиму 2022-2023 года пояснил Янушковский

Он отметил, что в первые годы воссоединения больше внимания уделялось инфраструктуре в Донецке и Луганске.

30 сентября 2026 года жители Новороссии отмечают День воссоединения с Россией. За четыре года обновили множество объектов инфраструктуры и улучшили качество жизни населения.