Винников: еще несколько современных ЖК в Луганске будут сданы до конца 2026 года

Винников рассказал, сколько современных ЖК в Луганске будут сданы до конца года Винников: еще несколько современных ЖК в Луганске будут сданы до конца 2026 года

Москва30 сен Вести.Несколько современных жилых комплексов (ЖК) в Луганске планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, будут сданы еще три дома. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора компании застройщика Сергей Винников.

Как он отметил, собственники домов, которые уже были введены в эксплуатацию этим летом, скоро получат ключи от своих квартир.

Первый этап – два многоквартирных дома мы ввели в эксплуатацию в июне этого года. В ближайшее время планируем начать выдачу ключей собственникам. Второй и третий этап – это, соответственно, третий, четвертый, пятый дома мы, форсируя сроки практически на год, планируем ввести в эксплуатацию до конца текущего года пояснил Винников

30 сентября отмечается День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Как ранее отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, воссоединение этих регионов с Россией по итогам референдума сравнимо с возвращением в семью.