Москва30 сен Вести.Многофункциональные центры (МФЦ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обеспечивают потребность населения в предоставлении услуг примерно на 80%. Об этом сообщил ИС "Вести" министр экономического развития ДНР Дмитрий Краснов.

Госуслуги в Донбассе и Новороссии сейчас работают так же, как и по всей стране. Большинство из них можно получить, не выходя из дома. Но для старшего поколения переход на онлайн-сервисы часто остается проблематичным, поэтому открытию новых офисов МФЦ уделяют особое внимание.

В районе 80% мы обеспечиваем население окнами, предоставляющими государственные услуги. Динамика серьезная, движется вперед. Мы в 2025 году серьезно решили вопрос по покрытию, в 2026 году открываются и открыты новые офисы. В целом покрытие пока не стопроцентное, но задача, которая перед нами ставится, – достичь этой цифры рассказал Краснов

30 сентября отмечается День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. С момента воссоединения в регионах ремонтируются дороги, социальные объекты и жилая инфраструктура. Работы ведутся на десятках объектов, помогают в этом 26 субъектов РФ.

Как ранее отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, воссоединение Донбасса и в Новороссии с Россией по итогам референдума сравнимо с возвращением в семью.