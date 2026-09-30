Сальдо: Херсонская область перешла от восстановления к развитию

От восстановления к развитию: Сальдо заявил о новом этапе в Херсонской области Сальдо: Херсонская область перешла от восстановления к развитию

Москва30 сен Вести.Херсонская область завершила этап восстановления и перешла к активному развитию, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

30 сентября отмечается День воссоединения с Россией Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Главное — Херсонщина уже перешла от восстановления к развитию отметил Сальдо

Он уточнил, что за прошедшие четыре года в регионе отремонтировали свыше тысячи километров автодорог; только в 2026 году было сдано 74 тысячи квадратных метров жилья, возведено 18 новых объектов здравоохранения, а в свободной экономической зоне появилось более 1,5 тысяч рабочих мест.

Все это несколько лет назад приходилось начинать практически с нуля добавил губернатор

17 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит регионам Донбасса и Новороссии 8,2 миллиарда рублей на социальные выплаты.