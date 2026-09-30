Москва30 сенВести.Херсонская область завершила этап восстановления и перешла к активному развитию, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
30 сентября отмечается День воссоединения с Россией Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
Главное — Херсонщина уже перешла от восстановления к развитиюотметил Сальдо
Он уточнил, что за прошедшие четыре года в регионе отремонтировали свыше тысячи километров автодорог; только в 2026 году было сдано 74 тысячи квадратных метров жилья, возведено 18 новых объектов здравоохранения, а в свободной экономической зоне появилось более 1,5 тысяч рабочих мест.
Все это несколько лет назад приходилось начинать практически с нулядобавил губернатор
17 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит регионам Донбасса и Новороссии 8,2 миллиарда рублей на социальные выплаты.