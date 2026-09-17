Донбассу и Новороссии дополнительно направят 8,2 млрд руб на соцвыплаты Мишустин: власти РФ направят Донбассу и Новороссии 8,2 млрд руб на соцвыплаты

Москва17 сен Вести.Правительство России дополнительно направит Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям 8,2 млрд рублей на социальные выплаты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Он напомнил, что в 2026 году этим регионам уже выделили более 16 млрд рублей. Деньги пошли на выплату пенсий местным жителям.

Сегодня на такие цели распределим еще 8 млрд 200 млн рублей, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед людьми в четвертом квартале этого года заявил премьер

Ранее стало известно, что в 2027 году с учетом инфляции будут проиндексированы более 40 видов социальных выплат.