Правительство повысило выплаты за утраченное имущество в Донбассе и Новороссии

Кабмин РФ увеличил выплаты в Донбассе и Новороссии в связи с утратой имущества Правительство повысило выплаты за утраченное имущество в Донбассе и Новороссии

Москва31 июл Вести.Правительство России приняло решение об увеличении размера финансовой помощи пострадавшим от утраты имущества в результате боевых действий жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Соответствующее постановление кабинета министров вступило в законную силу, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно новым условиям, размер единовременной материальной помощи гражданам за частично утраченное имущество составит 55 тысяч рублей на человека, тогда как ранее эта сумма была равна 50 тысячам. Компенсация за полную утрату имущества повышена со 100 тысяч до 110 тысяч рублей на каждого пострадавшего.

Кроме того, скорректирован размер возмещения за утраченное жилье. Новая ставка за квадратный метр установлена на уровне 70 тысяч рублей против 51,5 тысячи рублей прежде.

Ранее сообщалось, что свыше пяти тысяч семей из Белгородской области получили компенсацию за утраченное в ходе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилье.