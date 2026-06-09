Выплата при заключении контракта в Севастополе увеличена до 2,5 млн рублей

В Севастополе бойцам увеличили выплату за контракт с 1,5 до 2,5 млн Выплата при заключении контракта в Севастополе увеличена до 2,5 млн рублей

Москва9 июн Вести.На заседании правительства Севастополя принято решение об увеличении размера единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны России, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.

Как рассказал глава субъекта, ранее сумма выплаты составляла 1,5 млн рублей. Теперь бойцы, подписавшие контракт, получат по 2,5 млн рублей. Это изменение коснется определенных категорий военнослужащих.

С 1,5 до 2,5 млн рублей будут увеличены выплаты для тех, кто с 19 июня 2026 года заключит контракт на год и больше для службы в подразделениях войск беспилотных систем или в подразделениях резерва говорится в публикации

Бойцам, подписавшим с 19 июня текущего года контракт в других подразделениях, единовременно выплатят 1,5 млн рублей. Ранее размер этой выплаты составлял 1 млн рублей.