Москва30 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Воля, мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту в сложнейших прифронтовых условиях сказал глава государства в ходе первого заседания Госдумы РФ нового созыва

Президент напомнил, что в референдумах о воссоединении с Россией в сентябре 2022 года приняли участие миллионы людей.

День воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии празднуется в РФ 30 сентября. Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, воссоединение этих регионов с Россией по итогам референдума сравнимо с возвращением в семью.

Ранее в России предложили сделать 30 сентября общероссийским выходным днем.