Сальдо: жители Херсонской области не разочаровались в РФ вопреки Киеву Сальдо: попытки Киева разочаровать жителей Херсонской области в РФ провалились

Москва30 сен Вести.Киевский режим не смог спровоцировать у мирных жителей Херсонской области разочарование в воссоединении региона с Россией.

Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) около восьми месяцев назад увеличили интенсивность ударов по коммунальным, инфраструктурным и социальным объектам региона, напомнил он в беседе с ТАСС.

Противник всеми действиями пытается показать, что они [жители региона] были неправы, надо было оставаться под гнетом киевского режима, не надо было голосовать... Никаких моментов, связанных с разочарованием, нет сказал Сальдо

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал воссоединение Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей с Россией по итогам референдума возвращением в семью.

Годовщина воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечается 30 сентября.