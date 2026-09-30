Москва30 сен Вести.Вернуть Донбасс в состав Украины невозможно — тем более через систематические удары ВСУ по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Об этом сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин заявил в интервью ТАСС.

Усиление атак на гражданские объекты - крайне тревожная тенденция. Зачем украинская армия атакует мирных жителей? Чтобы сломать волю людей, посеять страх, заставить их отказаться от своего выбора. Террор и обстрелы не способны вернуть регион в прошлое. Напротив, они лишь усиливают у людей сплоченность, запрос на безопасность и окончательное прекращение угрозы для гражданского населения сказал сенатор

По его словам, жители Донбасса уже определились с выбором — быть частью России — и никакие ракетно-бомбовые удары этого решения не изменят. Практика террора против жителей региона продолжается с 2014 года, поэтому не вызывает у них удивления. За двенадцать лет, по его словам, у жителей региона не осталось никаких иллюзий относительно того, кто и откуда наносит удары снарядами, бомбами и кассетными боеприпасами. Волошин отметил, что усиление огня именно в день выборов никого не удивило — поведение Киева давно стало предсказуемым.

30 сентября отмечается годовщина подписания договоров о воссоединении новых территорий с РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России, по итогам которых за этот шаг высказалось подавляющее большинство жителей. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и руководители четырех регионов скрепили договоры о воссоединении своими подписями. 4 октября глава государства утвердил законы об их ратификации. 28 сентября Путин подписал закон, закрепивший 30 сентября как День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.