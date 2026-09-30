Москва30 сен Вести.30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве состоялась церемония подписания международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Новые регионы в составе России сохранили свой статус республик и областей, а также названия.

2 октября 2022 года Конституционный суд РФ признал международные договоры соответствующими российской Конституции. 3 октября 2022 года Государственная дума РФ ратифицировала документы и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России. 4 октября президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Российскую Федерацию в качестве ее новых субъектов, а также соответствующие федеральные конституционные законы.

Путь исторически русских земель в Россию был непрост. Донбасс в свое время сыграл решающую роль в становлении независимости Украины, став экономической основой молодой украинской государственности. Именно Юго-Восток своим производством помог стране вписаться в мировое распределение труда. Получилось, что основную валюту для страны зарабатывал восток — большой русскоязычный регион. Естественно, это не могло не сказаться на политическом представительстве в украинской власти. Юго-Восток имел больше как людских, так и финансовых ресурсов, что никак не вписывалось в прозападную картину Украины, которую насильственно пытались насаждать. Слишком гордые и слишком свободные люди там жили.

По идее, кто больше приносит в бюджет страны, тот имеет право на достойное представительство в органах власти, не говоря уже о праве на родной язык, культуру и веру, которые не должны ущемляться ни в одной цивилизованной стране. Но уже Майдан 2004–2005 годов выступил против политических прав Юго-Востока Украины, и голоса за кандидата от этой части страны были признаны недействительными; в результате страну "изнасиловали" неконституционным третьим туром, который привел в президенты ставленника коллективного Запада Виктора Ющенко.

Юго-Восток старался решить вопрос демократическим путем с помощью выборов и в этом преуспел, выиграв в 2006–2010 годах парламентские и президентские выборы. На стороне региона стояла реальность: прозападные политики не улучшили жизнь украинцев, а ухудшили, поэтому вместе с Донбассом против прозападных сил голосовали и другие регионы Украины

Но коллективный Запад организовал и профинансировал новый Майдан, который закончился вооруженным государственным переворотом, массовыми убийствами и захватом власти в Киеве. И весь этот кровавый цирк на коллективном Западе назвали "триумфом демократии".

И тогда на Юго-Востоке поняли, что договориться по-хорошему с Киевом не выйдет. После госпереворота на Украине в 2014 году население этого региона отказалось подчиняться новым властям. В Донецкой и Луганской областях начались массовые протесты, но киевская власть, пришедшая на крови очередного майдана, кинула на мирных жителей войска и нацистские формирования, финансируемые за иностранные деньги.

Только после этого было сформировано народное ополчение, стало ясно: назад, на Украину, дороги нет. 7 апреля 2014 года республиканский народный совет объявил о суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР). 27 апреля на митинге в Луганске была провозглашена Луганская Народная Республика (ЛНР). 11 мая 2014 года в Донбассе прошли референдумы по вопросу о статусе республик. За самоопределение в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской — 96,2%. 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет народных республик.

И тем не менее Украина в дальнейшем получала шанс вернуть Донбасс в результате выполнения Минских соглашений. Для этого нужно было учесть интересы жителей Юго-Востока, но хваленая Западом "киевская демократия" поступала как кровавая хунта, пытаясь взять регион силой и убивая при этом мирных жителей. Все это продолжалось с 2014 по 2022 год, нужно было найти выход из сложившейся ситуации

В 2019 году Зеленский приходит к власти под лозунгами мира, но он цинично обманывает избирателей и в итоге отказывается от выполнения Минских соглашений, хотя в Париже в декабре 2019 года на встрече глав государств "нормандской четверки" Зеленский подтверждает, что они должны быть выполнены.

Несмотря на это, власть Зеленского готовится силой с помощью НАТО вернуть Донбасс. Тогда встает политический вопрос о целесообразности украинской государственности, которая не может обеспечить защиту элементарных прав граждан, создать им достойные условия жизни и превратила страну в концлагерь.

Юго-Восток не захотел находиться в таком нацистском государстве; процесс возвращения регионов в Россию был продолжен после самоопределения Крыма и Севастополя. Но кровавый режим под диктовку западных кукловодов продолжал мстить населению Донбасса. Зеленский на каждом углу кричал, что вернет границы 1991 года, и возвращение предполагалось с помощью западных вооружений и огромных финансовых вливаний в преступную деятельность киевского режима.

Под овации Зеленскому в западных странах уничтожается мирное население Донбасса, что до сих пор не вызвало ни малейшего осуждения на коллективном Западе. Таким образом, геноцид жителей региона продолжает осуществляться. С 2014 года свыше 7,1 тыс. мирных жителей Донбасса погибли в результате действий украинской армии, еще 21 тыс. человек получили ранения, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 14 января 2026 года. При этом российские суды вынесли обвинительные приговоры более чем 1 тыс. украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса.

На самоопределение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей повлияла в первую очередь деградация украинской государственности, государственный переворот, финансируемый коллективным Западом, преступная людоедская политика Киева, подстрекаемая антироссийской истерией в Европе

При этом процесс развала украинской государственности прогрессирует, а на коллективном Западе находится все меньше денег для поддержки преступного режима, а потому политический процесс возвращения исторически русских земель в Российскую Федерацию будет набирать силу и продолжаться.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"