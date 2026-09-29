День воссоединения предложили сделать выходным для всех россиян В России предложили сделать 30 сентября общероссийским выходным

Москва29 сен Вести.В России предложили сделать 30 сентября общероссийским выходным днем. С такой инициативой в беседе с "Абзацем" выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Он отметил, что сейчас эта дата является нерабочей только в новых регионах, хотя День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией официально закреплен в федеральном законодательстве.

По мнению Иванова, выходной для всей страны укрепил бы чувство единства, а также позволил бы проводить общие памятные мероприятия в школах, вузах и храмах.