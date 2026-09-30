Москва30 сенВести.В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали ИС "Вести" о планах по объектам строительства в 2026 году.
30 сентября — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Четыре года с момента воссоединения в регионах ремонтируются дороги, социальные объекты и жилая инфраструктура. Работы ведутся на десятках объектов, помогают в этом 26 регионов страны.
Мы планируем в этом году ввести один дом в Донецке, один — на территории Тельманово, и два объекта незавершенного строительстварассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Максим Жуковский
Изменения видны и в сфере медицины. Благодаря помощи других регионов ремонтируются больницы и амбулатории. Появляется возможность лечить тяжелые заболевания и проводить операции, не выезжая за пределы республики.
Создано три региональных сосудистых центра в Донецке, Мариуполе и Макеевке и девять первичных сосудистых отделенийпроинформировал министр здравоохранения ДНР Константин Масников
После вхождения региона в состав России жителям Донбасса стали доступны множество мер поддержки: программы "Земский врач" и "Земский фельдшер" для молодых медиков, ипотечное жилье, бесплатная медицинская помощь по полису ОМС и многое другое.