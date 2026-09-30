Москва30 сенВести.Медицина в Станично-Луганской Центральной Районной Больнице (ЦРБ) значительно улучшит жизнь сельчан. Об этом заявил ИС Вести главный врач Дмитрий Шевченко.
Отмечается, что больницы Луганской Народной Республики (ЛНР) получили более 16 тысяч единиц медицинской техники: от аппарата УЗИ до высокоточного компьютерного томографа и флюорографа.
Скажем так – это прорыв, [который] значительно улучшит качество оказания всей медицинской помощиподчеркнул главврач
Сообщается, что больницы в ЛНР делают доступными для каждого жителя. За последние 4 года уже обновлено порядка 50 учреждений.
30 сентября жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей отметят День воссоединения с Россией.