Главврач больницы рассказал про медицину в Станице Луганской

Главврач: медицина в Станице Луганской – прорыв для развития новых территорий Главврач больницы рассказал про медицину в Станице Луганской

Москва30 сен Вести.Медицина в Станично-Луганской Центральной Районной Больнице (ЦРБ) значительно улучшит жизнь сельчан. Об этом заявил ИС Вести главный врач Дмитрий Шевченко.

Отмечается, что больницы Луганской Народной Республики (ЛНР) получили более 16 тысяч единиц медицинской техники: от аппарата УЗИ до высокоточного компьютерного томографа и флюорографа.

Скажем так – это прорыв, [который] значительно улучшит качество оказания всей медицинской помощи подчеркнул главврач

Сообщается, что больницы в ЛНР делают доступными для каждого жителя. За последние 4 года уже обновлено порядка 50 учреждений.

30 сентября жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей отметят День воссоединения с Россией.