Депутат Гарцев: в ДНР нужно еще сильнее развивать здравоохранение Депутат Гарцев: в ДНР предстоит нарастить темпы развития здравоохранения

Москва29 сен Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) необходимо еще больше развивать здравоохранение, чтобы достичь всех поставленных президентом России показателей до 2030 года. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал представляющий регион депутат Госдумы Дмитрий Гарцев.

Он обратил внимание на то, что здравоохранение – отрасль непростая, в частности, для республики, где сохраняются вопросы, требующие решений на федеральном уровне.

Конечно же, население волнуют качество, доступность медицинской помощи, развитие медицины Донецкой Народной Республики. И участие в федеральных проектах, во всех национальных проектах – это то подспорье, которое у нас есть. Но [мы] прекрасно понимаем, что необходимо еще больше – большие темпы развития здравоохранения ДНР. ... Конечно же, это основные показатели, которые поставил перед нами президент, до 2030 года среднероссийские достичь сказал Гарцев

По словам депутата, в республике особенно актуальны вопросы лицензирования и допуска специалистов к медицинской деятельности, увеличения продолжительности жизни. В регионе уже подготовили проекты законодательных инициатив, отметил Гарцев.

Ранее министры здравоохранения Донецкой и Луганской Народных Республик в интервью ИС "Вести" рассказали, что в регионы едут как врачи по федеральным программам "Земский врач" и "Земский фельдшер", так и студенты.