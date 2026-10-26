Пушилин: ситуация с водой в ДНР по-прежнему остается сложной

Пушилин сообщил о сложной ситуации с водой в ДНР Пушилин: ситуация с водой в ДНР по-прежнему остается сложной

Москва26 окт Вести.Ситуация с водой в Донецкой Народной Республике (ДНР) остается сложной. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

С водой у нас по-прежнему пока ситуация остается сложной заявил Пушилин

На период отопительного сезона в регионе подготовили 259 аварийно-восстановительных бригад, добавил глава ДНР.

Также Пушилин сообщил, что в рамках отопительного сезона тепло уже подали в 9 тыс. многоквартирных домов, еще 24 тыс. готовы к подключению.