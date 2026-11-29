Москва29 нояВести.Обстановка с обеспечением электроэнергией в Донецкой Народной Республике (ДНР) остается напряженной, однако профильные службы предпринимают максимальные усилия для исправления ситуации. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, все аварийные бригады перешли на круглосуточный режим дежурства.
Пушилин уточнил, что в обеспечении стабильного функционирования систем тепло-, водо- и энергоснабжения республики в общей сложности задействовано около 35 тысяч специалистов различных ведомств.
Принимаются все возможные и невозможные мерысказал Пушилин
Глава региона отметил, что вопросы электроснабжения остаются одними из наиболее острых и регулярно обсуждаются в ходе его встреч с населением и прямых линий. Он также добавил, что в настоящее время власти занимаются поиском дополнительных механизмов для обеспечения физической защиты объектов критической инфраструктуры.
Ранее Пушилин заявлял, что в ДНР уделяется особое внимание резервным источникам энергоснабжения.