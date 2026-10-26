Пушилин: в ДНР отопление есть в 9 тыс. домов, еще 24 тыс. готовы к подключению

Пушилин рассказал о ситуации с отопительным сезоном в ДНР Пушилин: в ДНР отопление есть в 9 тыс. домов, еще 24 тыс. готовы к подключению

Москва26 окт Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) отопление уже подключено в более чем 9 тыс. многоквартирных домов, еще 24 тыс. уже подготовили к подключению. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он обратил внимание на то, что в регионе проведена серьезная работа по подготовке к отопительному сезону. Она, по словам главы ДНР, находится на стадии завершения.

Сейчас мы уже проверяем систему отопления, выявляем возможные неисправности. Мы уже сейчас подключили к теплоснабжению более 9 000 многоквартирных домов и еще порядка 1 070 социальных объектов в 17 муниципалитетах республики. Если говорить о готовности жилого фонда, то мы сейчас уже подготовили порядка 24 000 многоквартирных домов. Это что включает? Это и ремонт крыш, и мягкие, и шиферные кровли. Здесь заменены были, отремонтированы внутридомовые трубопроводы отопления сказал Пушилин

Также глава региона сообщил, что особое внимание при подготовке к отопительному сезону уделяется резервным источникам энергии.

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