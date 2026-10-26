Пушилин рассказал о перспективах после освобождения Белозерского в ДНР

Пушилин раскрыл перспективы освобождения ВС РФ города Белозерское Пушилин рассказал о перспективах после освобождения Белозерского в ДНР

Москва26 окт Вести.Освобождение населенного пункта Белозерское в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволит Вооруженным силам России обеспечить дальнейшее наступление в сторону Александровки и Краматорска. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал глава региона Денис Пушилин.

Он обратил внимание, что сейчас ведутся бои вблизи Белозерского.

На добропольском участке фронта, после освобождения Доброполья наши военнослужащие группировки войск "Центр" продвигаются далее на северо-восток по направлению к Белозерскому, как раз вблизи которого идут сейчас уже бои. Занятие Белозерского обеспечит нашим бойцам возможность для дальнейшего наступления по нескольким направлениям. На север - это в сторону Александровки. И также в сторону Краматорска проинформировал Пушилин

Ранее глава ДНР сообщил об ожесточенных боях близ города Николаевка в ДНР.