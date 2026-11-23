Москва23 ноя Вести.Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ ведут аккуратную работу при освобождении населенных пунктов, в частности это касается работы с Краматорском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он обратил внимание на то, что в городе может оставаться большое количество гражданских людей, однако посчитать точно сложно – ситуация прояснится, когда развяжутся бои за данный населенный пункт.

С учетом того, что это достаточно крупный населенный пункт, с учетом даже того, что противник применял различные способы, чтобы население вывезти. Я напомню: там были ситуации, когда насильно увозили детей, чтобы родители следовали в этом направлении. Даже несмотря на это, мы рассчитываем, что там большое количество гражданского населения все же останется в данном населенном пункте. Поэтому, конечно, именно с этим связаны относительно, насколько это возможно, аккуратные действия наших подразделений при освобождении наших городов и наших населенных пунктов сказал Пушилин

Также глава ДНР сообщил, что в районе Красного Лимана и его окрестностей идут постоянные боестолкновения.