Москва23 ноя Вести.Постоянные боестолкновения идут в районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), российские войска сдерживают контратаки противника. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.

В районе Красного Лимана и его окрестностей также идут постоянные боестолкновения, потому что противник здесь очень серьезно имел возможность укрепиться, и здесь очень много участков с так называемыми серыми зонами, потому что количество беспилотников просто зашкаливает. Здесь наши подразделения также сдерживают контратаки противника и стараются улучшить свои позиции