Пушилин: ситуация с безопасностью в Красноармейске остается напряженной Пушилин: ВСУ регулярно обстреливают кварталы Красноармейска

Москва14 ноя Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе рабочей поездки в город Красноармейск отметил, что там сохраняется напряженная ситуация с безопасностью, ВСУ регулярно обстреливают кварталы. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.

Пушилин на месте оценил организацию помощи жителям Красноармейска. В городе работает столовая, где люди могут получить горячее питание, людям оказывают гуманитарную помощь Народный фронт и комендатура.

Ситуация в плане безопасности остается напряженной: противник применяет дроны и регулярно обстреливает кварталы написал Пушилин

По словам главы региона, несмотря на сложные условия, в городе продолжается выдача российских паспортов, оформление социальных пособий и пенсий как для местных жителей, так и для прибывающих из соседних населенных пунктов и добропольского направления.

Пушилин добавил, что часть жителей эвакуируется в безопасные регионы, задача властей - помочь тем, кто "принимает твердое решение остаться".

Минобороны информировало об освобождении Красноармейска в декабре 2025 года.

Ранее Пушилин сообщал о боях за Доброполье на участке у Красноармейска.