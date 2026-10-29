Москва29 октВести.Освобождение Доброполья не означает, что бои на этом участке фронта завершены. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он добавил, что рядом с Добропольем еще остаются населенные пункты, которые контролирует противник. Их предстоит освободить и зачистить.
На добропольском направлении точка еще не поставлена. Рядом есть населенные пункты, которые находятся под контролем противника, и еще предстоит их освобождение и зачистка, и это только до выхода на границуотметил Денис Пушилин
16 октября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка войск "Центр" освободила город Доброполье и населенный пункт Алексеево-Дружковка.