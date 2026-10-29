Пушилин: на добропольском направлении бои еще не закончены Пушилин: освобождение Доброполья не завершило бои на этом участке фронта

Москва29 окт Вести.Освобождение Доброполья не означает, что бои на этом участке фронта завершены. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он добавил, что рядом с Добропольем еще остаются населенные пункты, которые контролирует противник. Их предстоит освободить и зачистить.

На добропольском направлении точка еще не поставлена. Рядом есть населенные пункты, которые находятся под контролем противника, и еще предстоит их освобождение и зачистка, и это только до выхода на границу отметил Денис Пушилин

16 октября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка войск "Центр" освободила город Доброполье и населенный пункт Алексеево-Дружковка.