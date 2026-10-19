Пушилин рассказал о предстоящей зачистке Доброполья от оставшихся боевиков ВСУ

Пушилин: в Доброполье предстоит зачистка города от ВСУ Пушилин рассказал о предстоящей зачистке Доброполья от оставшихся боевиков ВСУ

Москва19 окт Вести.В освобожденном российскими военными Доброполье в ДНР предстоит зачистка от оставшихся боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава региона Денис Пушилин.

Он также сообщил, что будет осуществляться поиск гражданских лиц, которым требуется помощь.

Безусловно, еще предстоит очень много работы: зачистка противника, проверка каждого подвала, каждого возможного укрытия, проверка наличия там противника, с одной стороны. С другой стороны, это проверка, не осталось ли там гражданских лиц, которым требуется помощь сказал Пушилин

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил президенту России Владимиру Путину, что подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль город Доброполье.