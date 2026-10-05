Пушилин указал на возможность для ВС РФ плотнее обойти Доброполье с севера Пушилин: ВС РФ получили возможность плотнее обойти Доброполье с севера

Москва5 окт Вести.Освобождение ряда населенных пунктов на прошлой неделе предоставляет Вооруженным силам России возможность плотнее обойти город Доброполье в Донецкой Народной Республике с севера. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Контроль над ними позволяет нашим бойцам из группировки войск "Центр" формировать более глубокий уже охват Доброполья с северной стороны сказал он

Кроме того, по словам Пушилина, российская армия получила возможность вплотную подойти к городу Белозерское, который представляет собой крупный оборонный и логистический узел Вооруженных сил Украины.

Глава ДНР добавил, что в самом Доброполье продолжаются бои в северной и центральной части города. При этом в восточных районах ВС РФ уже завершили зачистку жилой застройки.