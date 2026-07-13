Москва13 июл Вести.В городских кварталах Красного Лимана уже проводятся работы по разминированию. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, также продолжается зачистка города от боевиков Вооруженных сил Украины.

Краснолиманский участок фронта – здесь подразделения группировки войск "Запад" продолжили освобождение самого, непосредственно, Красного Лимана, причем в городских кварталах уже проводится разминирование. И с учетом того, что противник находится в крайне затруднительном положении, исходя из того, что были перерезаны логистические маршруты противника, поэтому противник там без БК, без продовольствия, без новых поставок, имеется в виду. Конечно, они прячутся там и по подвалам, и прочее, но идет зачистка, в непростых условиях, все равно это происходит. Но тем не менее наши подразделения продолжают освобождать непосредственно сам Красный Лиман