Пушилин рассказал о ситуации в освобожденном Красноармейске Пушилин: идет восстановление работы городских служб в Красноармейске

Москва16 ноя Вести.Полноценную работу городских служб в Красноармейске пока не удалось наладить, усилия направлены на оформлении документов и социальной помощи жителям. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал ИС "Вести".

По словам Пушилина, сейчас в освобожденный город прибывает большое количество людей с добропольского направления и ряда других населенных пунктов.

Сейчас все, что на чем концентрируемся – это выдача документов… Важно, чтобы люди как можно быстрее получили документы, как можно быстрее подали все необходимые заявки на получение пенсий, других пособий, также подали документы на компенсационные выплаты за утраченное жилье, имущество рассказал он

Параллельно власти занимаются обеспечением населения предметами первой необходимости и организовывают горячее питание. Значительную помощь в этом, по словам Пушилина, оказывает Народный фронт.

Кроме того, власти намерены создавать условия для размещения жителей, которые не планируют покидать Красноармейск.

Ранее Пушилин подчеркивал, что ситуация с безопасностью в городе остается напряженной из-за обстрелов украинских боевиков.