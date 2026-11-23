Москва23 ноя Вести.Ситуация на добропольском направлении специальной военной операции (СВО) напряженная, при этом подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ идут вперед, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, основные боевые действия на добропольском направлении разворачиваются в районе Андреевской общины и на окраинах населенного пункта Белозерское.

Здесь ситуация достаточно напряженная, тем не менее, наши подразделения продвигаются, основные боевые действия здесь разворачиваются в районе Андреевской общины, а также непосредственно в самом Белозерском, на его окраинах, скажем так – это следующий за Добропольем населенный пункт. И здесь происходят, наверное, те следующие действия, которых мы ждем от наших подразделений в рамках освобождения территории Донецкой Народной Республики на этом направлении отметил Пушилин

Также Пушилин сообщил о постоянных боестолкновениях в районе Красного Лимана.