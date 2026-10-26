Москва26 окт Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) уделяется особое внимание резервным источникам энергоснабжения. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Подготовка к зиме в регионе практически завершена. К холодам подготовлено более 1,2 тыс. котельных, уточнил Пушилин. В ДНР обновили части котельных: насосы и другое оборудование, а также подготовили центральные отопительные пункты. Дополнительно устанавливаются датчики контроля напряжения, чтобы оперативно выявлять отклонения в работе электросетей.

С учетом сохраняющейся угрозы новых ударов со стороны противника, особое внимание, конечно, уделяем резервным источникам энергоснабжения. Уже приобрели 703 генератора и продолжаем их закупать. Для заполнения системы отопления также оборудовали 164 дополнительные скважины, чтобы позволить снизить зависимость теплоснабжения от перебоев с электричеством и централизованной подачи воды проинформировал Пушилин

Также глава ДНР сообщил, что в рамках отопительного сезона тепло уже подали в 9 тыс. многоквартирных домов в регионе, еще 24 тыс. готовы к подключению.