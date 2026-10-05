Москва5 октВести.Около 420 тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике находится без света после ночных ударов ВСУ. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, противник продолжает наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, которые не имеют никакой военной целесообразности.
Выходные были достаточно неспокойны. Противник несколько ночей подряд наносит удары по энергетическим объектам. При этом наши энергетики продолжают работу круглосуточно… И сейчас мы видим, что ситуация на какие-то периоды немного улучшается, потом опять противник наносит удары… На утро в моменте можем говорить, что пока что без света еще находится порядка 420 тысяч абонентовсообщил Пушилин
Ранее сообщалось, что населенные пункты в ДНР осталась без электроэнергии в результате украинских атак.