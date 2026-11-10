Москва10 нояВести.В Донецке 118 502 человека остались без света: частично во всех районах города автоматически отключились 894 подстанции. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.
По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка произошло автоматическое отключение 894 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 118 502 абонентанаписал Алексей Кулемзин
Отмечается, что в настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.