Более 118,5 тысячи абонентов в Донецке остались без электричества

В Донецке без света остались более 118 тысяч абонентов Более 118,5 тысячи абонентов в Донецке остались без электричества

Москва10 ноя Вести.В Донецке 118 502 человека остались без света: частично во всех районах города автоматически отключились 894 подстанции. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в мессенджере MAX.

По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично во всех районах Донецка произошло автоматическое отключение 894 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 118 502 абонента написал Алексей Кулемзин

Отмечается, что в настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.