Пушилин: могу позвонить Путину в любое время, но стараюсь не злоупотреблять

Пушилин признался, что старается не злоупотреблять правом звонить Путину Пушилин: могу позвонить Путину в любое время, но стараюсь не злоупотреблять

Москва7 окт Вести.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин может в любое время суток позвонить напрямую президенту РФ Владимиру Путину, однако старается не злоупотреблять. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Так он ответил на вопрос о возможности связаться с российским лидером в критической ситуации.

В любое время суток такое, слава Богу, у меня право есть, возможность есть, и я стараюсь не злоупотреблять, но, к сожалению, некоторые обстоятельства заставляют периодически, конечно, выходить на начальника сообщил Пушилин

Глава ДНР добавил, что сейчас в республике остаются сложности со стартом отопительного сезона, с вопросами энергетики, а противник прицельно бьет по объектам критической инфраструктуры. Однако, по словам Пушилина, ДНР чувствует поддержку других регионов и правительства.

Мы… с этими проблемами [справляемся не в одиночку], мы действительно сейчас рассчитываем [на помощь]. Это и регионы-шефы, это и федеральные структуры, которые непосредственную ответственность в том числе и несут. Это не только в рамках специального инфраструктурного проекта, это и за эти рамки выходит добавил Пушилин

Ранее глава ДНР рассказал, что жители республики проявляют сознательность и все чаще просят у властей помощи в самоорганизации, а не сделать что-то вместо них.