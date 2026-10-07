Пушилин рассказал, что Путин в личных беседах все слышит, вникает и запоминает Пушилин: Путин в разговоре слышит, вникает и запоминает

Москва7 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин в личных разговорах слышит и вникает в то, что сообщает ему собеседник, а также запоминает, что немаловажно. Подробнее о своих беседах с российским лидером глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Соловьёв отметил, что глава государства проявляет заинтересованность в разговоре, вникая в каждую подробность. Пушилин согласился с телеведущим.

Слышит, вникает и еще, очень немаловажно, запоминает. Потому что в ходе встреч часто возвращаемся, или отсылки идут к предыдущим встречам… И это очень, знаете, дисциплинирует, что всегда говоришь с пониманием того, что это не просто ради какого-то отчета, ради какой-то просьбы, о которой забудется. Нет, это все непосредственно складывается в какую-то определенную хронологию отметил глава ДНР

Также Пушилин подчеркнул, что в любое время суток у него есть возможность и право позвонить президенту с каким-либо вопросом.

7 октября президент России Владимир Путин отмечает свой 74-й день рожденья.