Москва23 ноя Вести.В Донецко-Макеевской агломерации Донецкой Народной Республики (ДНР) фиксируется серьезный дефицит жилья, поэтому очень важен его планируемый ввод в эксплуатацию там в следующем году. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава ДНР Денис Пушилин.

Глава республики напомнил, что ранее работа по возведению нового жилья была начата в Мариуполе.

Очень важно, что уже следующий год будет ознаменован введением жилья и в Донецко-Макеевской агломерации. Теперь это не только Мариуполь, где раньше такая работа была начата – теперь здесь, конечно и Донецко-Макеевская агломерация, в которой фиксируем очень серьезный дефицит по жилью сказал Пушилин

Также, по словам главы ДНР, в республике планируется обновить троллейбусный парк и поставить до конца года 125 автобусов.