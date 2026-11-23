Пушилин: 10 троллейбусов и 125 автобусов планируется поставить в ДНР в 2026 году

Пушилин сообщил, что в ДНР поставят 125 автобусов и впервые обновят троллейбусы Пушилин: 10 троллейбусов и 125 автобусов планируется поставить в ДНР в 2026 году

Москва23 ноя Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется обновить троллейбусный парк и поставить до конца года 125 автобусов, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По транспортному направлению... очень широкая, очень серьезная работа была проведена... Это в том числе и 125 автобусов в этом году, которые планируем мы до конца года поставить, и 10 троллейбусов — это впервые за долгий период времени обновление троллейбусного парка сказал Пушилин

Он отметил, что с 2022 года в регион уже было поставлено 625 автобусов, восстановлено свыше 3 тысяч километров дорог.

Пушилин принял участие в XX международном форуме "Транспорт России", который прошел в Москве с 18 по 20 ноября 2026 года в рамках "Транспортной недели".