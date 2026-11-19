Москва19 нояВести.В Донецкой Народной Республике уже работает программа по обучению ветеранов специальной военной операции на водителей автобусов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ряд мер приняли: одна из эффективных – это бесплатное обучение на категорию D. В этом году заканчиваем пилотный проект еще для ветеранов специальной военной операции с увечьями, то есть и специальный транспорт … И с этой стороны тоже стараемся найти возможность для всехсказал глава ДНР
Ранее Пушилин заявил, что размер выплат жителям Донецкой Народной Республики за поврежденный из-за атак вооруженных сил Украины транспорт составит до миллиона рублей.