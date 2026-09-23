Москва23 сен Вести.В Донецкой Народной Республике работникам экстренных служб могут начать выдавать удостоверение участника боевых действий. О планах по внедрению соответствующей инициативы в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, работа в этом направлении уже ведется.

Мы видим, в общем-то, достаточно слаженную работу всех наших коммунальщиков, и мы же видим, что они рискуют жизнью, что они и погибают и вот по сей день и получают ранения, но тем не менее выполняют свою работу. И она, я скажу, что она местами ничуть не менее рискованная, чем и у наших ребят, которые на передовой, потому что эти коммунальные службы, эти бригады, которые выезжают ремонтировать, они становятся такой же целью… Ведем эту работу, она непростая, потому что действительно много профессий. Берешься, начинаешь с одних, а потом говоришь: "А вот эти, а вот эти, а вот эти, а вот эти". А это действительно все тогда получается участники боевых действий