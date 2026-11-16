Пушилин рассказал о выплатах жителям за поврежденный из-за атак ВСУ транспорт Пушилин: выплаты жителям, чей транспорт пострадал от ВСУ, составят до миллиона

Москва16 ноя Вести.Размер выплат жителям Донецкой Народной Республики за поврежденный из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) транспорт составит до миллиона рублей. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что размер выплаты будет зависеть от стоимости транспорта и других факторов.

Выплаты будут от 80,5 тыс. до одного миллиона рублей. После оценки, понятно, в зависимости от стоимости транспорта и прочее. Для кого-то это частичное закрытие ущерба, для кого-то это, возможно, и полное закрытие. Но здесь порядок сам сейчас еще прорабатывается, будут комиссионно приниматься решения. Министерство труда и социальной защиты как раз сейчас вот порядок выплат готовит сказал Пушилин

Он добавил, что руководство республики старается идти навстречу жителям, поскольку в ходе обстрелов личный транспорт повреждается часто, и для людей этот вопрос является очень важным.

Ранее глава ДНР рассказал о ситуации в освобожденном российскими войсками Красноармейске.