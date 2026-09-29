Сенатор Волошин оценил сумму репараций со стороны Украины Российский сенатор Волошин оценил репарации Украины для ДНР в 1 трлн рублей

Москва29 сен Вести.Украина должна будет выплатить более 1 трлн рублей репараций для восстановления Донецкой Народной Республики после разрушений в результате вооруженной агрессии ВСУ. Такое мнение выразил сенатор от ДНР Александр Волошин в интервью ТАСС.

По словам сенатора, для Донбасса безопасность заключается не только в прекращении боевых действий, но и в возможности жителей спокойно жить в своих домах, работать, воспитывать детей и не опасаться за будущее.

Репарации - вопрос более чем уместен. В оценке их размера я ориентируюсь на оценку Следственного комитета РФ - более 1 трлн рублей. Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс сказал Волошин

После прекращения огня, подчеркнул сенатор, нужно провести разминирование, восстановить коммунальную инфраструктуру, жилье и медицинскую помощь, а также обеспечить возвращение эвакуированных жителей. По его мнению, мир должен быть прочным и справедливым, чтобы не превратиться в очередную паузу перед новым вооруженным конфликтом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Москва добьется возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных на Западе.