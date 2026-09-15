Лавров: РФ добьется возвращения своих золотовалютных резервов, сомнений нет Сергей Лавров высказался о судьбе конфискованных резервов России

Москва15 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Москва добьется возврата своих конфискованных Западом золотовалютных резервов. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в ходе XIII посольского круглого стола, посвященного правовой агрессии западных государств в контексте украинского кризиса.

Глава МИД РФ также отметил, что в Европейском союзе сейчас спешно придумывают предлоги для вывода российских суверенных активов из-под бельгийской юрисдикции. Лавров охарактеризовал эти действия как фактически уголовную попытку организовать круговую поруку среди европейских стран.